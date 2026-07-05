Artilharia da Copa do Mundo 2026: Haaland chega a 7 gols e empata com Messi e Mbappé

Haaland garantiu a vitória da Noruega por 2 a 1, eliminou o Brasil e está na briga pela artilharia da Copa do Mundo. Com os dois gols marcados no jogo deste domingo (5), em Nova Jersey, o camisa 9 chegou aos sete gols na competição e se igualou a Mbappé e Messi nesta edição do Mundial.

O atacante norueguês abriu o placar aos 34 minutos do segundo tempo após vencer Gabriel Magalhães na marcação e cabeceou para o gol. Haaland ampliou dez minutos depois. Ele recebeu a bola fora da área e chutou forte, sem deixar chances para Alisson.

Além dos dois diante do Brasil, Haalanda também marcou nas vitórias contra Iraque (2), Senegal (2) e Costa do Marfim (1). O atleta de 25 anos tem 55 partidas com a camisa da seleção e 62 tentos marcados. É uma médida de 1,13 gols por partida. Ele segue com maior artilheiro da história da seleção norueguesa.

A Noruega volta a campo no próximo sábado (11), para enfrentar o vencedor de México x Inglaterra. A partida será em Miami.