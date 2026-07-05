México x Inglaterra nas oitavas da Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Seleções se enfrentam no Estádio Azteca

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 21:35 (Atualizado às 23:55)
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Legenda: Bellingham, jogador da Inglaterra.
Foto: CARL DE SOUZA / AFP
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México e Inglaterra entram em campo neste domingo (5) para mais um duelo de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida decisiva será no Estádio Azteca, a partir das 22h (de Brasília). O vencedor vai enfrentar a Noruega.

Acompanhe em tempo real: 

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo movimentado, com as duas equipes buscando abrir o placar. Com chances para os dois lados, quem se deu melhor primeiro foi a Inglaterra. Aos 36 minutos, Saka escapou da marcação e mandou a bola na área. Bellingham mergulhou para abrir o placar no Azteca.

No minuto seguinte, o camisa 10 inglês brilhou novamente. Após roupada de bola de Anderson, Kane ficou com ela, chegou até área e deu o passe rasteiro para Bellingham fazer o segundo dos Três Leões. 

Os donos da casa não descansaram. Nos minutos finais, aos 42, diminuíram com Quiñones. Após lançamento para a área, a bola bateu em Konsa e sobrou nos pés do camisa 16, que chutou para fazer o primeiro dos mexicanos. Raúl Jiménez quase deixou tudo igual, mas o placar seguiu 2 a 1 até o intervalo.

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