Marinho aciona o Fortaleza na Justiça cobrando dívida milionária

O atacante defende o Vitória

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 18:34 (Atualizado às 20:32)
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Legenda: Marinho é jogador do Vitória
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória
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O atacante Marinho acionou o Fortaleza na Justiça cobrando R$ 3,4 milhões em valores atrasados da sua passagem pelo clube. 

O jogador, que está no Vitória, acionou o clube na 10ª Vara da Justiça do Trabalho de Fortaleza. O processo cobra o pagamento de salários, direitos de imagem, FGTS, verba rescisória e outras multas, além dos honorários advocatícios da ação.

No acordo para a saída dele do Leão, estava previsto o jogador receber parcelado e só pagaram a primeira parcela para o atleta e atrasaram as demais.

Marinho no Fortaleza

O atacante chegou ao Fortaleza em 2023 e ficou no Tricolor cearense até ser negociado com o Vitória neste início de ano. Pelo Leão do Pici, ele disputou 110 jogos, com 16 gols marcados e 12 assistências.

Atleta publica nota oficial

Em relação às informações divulgadas na mídia nesse sábado (04/07), Marinho esclarece que sempre buscou resolver essa situação com o Fortaleza de forma amigável. 

O atleta procurou a atual diretoria do Fortaleza para construir um acordo, aceitou as condições propostas pelo próprio clube e assinou o contrato acreditando que ele seria integralmente cumprido.

No entanto, após o pagamento de apenas duas parcelas, o acordo deixou de ser honrado, acumulando meses de atraso, sem que houvesse qualquer retorno às tentativas de contato realizadas por sua equipe. Diante desse cenário, não restou outra alternativa senão encaminhar o caso ao seu advogado para a adoção das medidas cabíveis.

Marinho reforça que mantém respeito e gratidão pelo Fortaleza e por sua torcida. Também considera importante esclarecer que essa situação diz respeito exclusivamente ao acordo firmado com a atual gestão, não sendo justo atribuir qualquer responsabilidade a Marcelo Paz, que sempre agiu com honestidade e respeito durante o período em que trabalharam juntos.

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