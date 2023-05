Artilheiro do Fortaleza em 2023, Galhardo comemora vitória contra o Vasco: 'Fizemos um grande jogo'

O meia-atacante Thiago Galhardo voltou a ser decisivo pelo Fortaleza ao marcar o gol que abriu a vitória diante do Vasco, no Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (27). O Leão venceu por 2 a 0, com gols dele e Romero, na etapa final de jogo.

Com o gol marcado, ele se tornou artilheiro do Leão na temporada com 14 gols. Ele comemorou os números, mas mais do que isso, a quebra de jejum de vitórias do time, que já durava 5 jogos.

“Nosso time está em uma intensidade muito boa. Ficamos 13 jogos sem perder, mas uma derrota passa a ser cinco sem ganhar, é uma pressão. Fizemos um grande jogo contra o San Lorenzo e hoje mais uma vez. Estou feliz em marcar mais uma vez. A gente costuma brincar que a única lei que funciona no brasil é a lei do ex e fico feliz em ajudar minha equipe mais uma vez", disse ele.

Desempenho como mandante

Galhardo também destacou a entrega da equipe e o desempenho em casa no ano. Agora são 9 jogos invicto jogando como mandante.

"Temos feito muitos gols nos fins dos jogos. Isso é porque todo mundo que entra tem contribuído e elevado o nível. Feliz por ter esse número. Esse ano, se eu não me engano, só tivemos uma derrota em casa e isso significa muito ainda mais uma competição longa", finalizou ele.

Próximo jogo

O Leão volta a jogar na quarta-feira (31), contra o Palmeiras, no Castelão, às 19 horas, pela Copa do Brasil. O Tricolor de Aço perdeu o jogo de ida por 3 a 0 e precisará reverter a vantagem do adversário para avançar.