Floresta perde para o Altos-PI e desperdiça chance de se aproximar do G-4 da Série C

O Floresta desperdiçou uma boa oportunidade de se aproximar do G-4 da Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (4), o Verdão da Vila entrou em campo para enfrentar o Altos-PI, no CT Cidade Vozão, em Itaitinga, e perdeu por 2 a 1, em duelo válido pela 15ª rodada da competição.

Se tivesse vencido, o Floresta teria chegado aos 19 pontos e encostado nas equipes que estão no G-4. Atualmente, o Paysandu é o 4º colocado, com 21.

Com o resultado, o Floresta foi ultrapassado pelo time piauiense, que chegou aos 18 pontos, mantendo a equipe cearense com 16. O Verdão agora perdeu uma posição e caiu para a 8ª colocação, ficando perto da Jacuipense, que possui 12 pontos e está na zona de rebaixamento.

O JOGO

O Altos saiu na frente, aos 41 minutos do 1º tempo, com Betinho, que aproveitou cruzamento de Gean para mandar para o fundo das redes. Com a desvantagem no placar, o Floresta precisou correr atrás do prejuízo e conseguiu o empate aos 30 do 2º tempo, com Flávio Torres.

Porém, não deu muito tempo para comemorar. Seis minutos depois, aos 39, Leandro Amorim marcou um belo gol, de calcanhar, e decretou números finais ao duelo e sacramentando a primeira vitória do Jacaré fora do Piauí no Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Verdão enfrenta a Tombense, em Tombos, Minas Gerais, às 15 horas do próximo sábado (11).