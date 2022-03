Filho de Schumacher bate forte e é levado de ambulância em classificatória da Fórmula 1

O piloto alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial da Fórmula 1, bateu forte neste sábado (26), durante treino classificatório do GP da Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah. A equipe Haas, em comunicado oficial, ressaltou que o profissional foi conduzido para um hospital.

Com o incidente, a prova foi suspensa com uma bandeira vermelha. Os pilotos buscam definir o grid de largada oficial para o próximo GP da F-1, que está programado para ocorrer neste domingo (27).

Apesar da apreensão, Mick se deslocou para a unidade hospitalar consciente de ambulância. A expectativa é de realização de exames para constatar alguma possível lesão depois do choque dentro do automóvel.

CALENDÁRIO E ONDE ASSISTIR Sábado (26) Treino livre 3: de 11 às 12h.

Classificação do Grid: 14h às 15h. Domingo (27) Corrida: a partir das 14h.

Toda programação da F-1 é transmitida pela TV Bandeirantes.