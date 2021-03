Ferroviário vence o Porto Velho e garante classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil

O Ferroviário está classificado para a 2ª fase da Copa do Brasil. Após muitas indefinições, adiamentos e mudanças de local do jogo, o Tubarão da Barra entrou em campo nesta quinta-feira (25) e venceu o Porto Velho/RO, por 1 a 0, no estádio Los Lários, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Como garantiu a vaga na próxima etapa da competição, o Ferrão assegurou recebimento de mais R$ 675 mil. Como já havia recebido R$ 560 mil, o Tubarão totalizou R$ 1,235 milhão em cotas na competição.

Na 2ª fase, o time coral vai enfrentar o América/MG, em duelo que ainda terá data definida pela CBF.

Bom momento

Com a classificação, o Tubarão da Barra amplia ainda mais o bom momento. Agora, são sete jogos seguidos de invencibilidade, já que o time vinha de seis vitórias seguidas com os jogos válidos pelo Campeonato Cearense.

O Jogo

O Ferroviário tinha a vantagem do empate, mas em nenhum momento o time cearense jogou pelo regulamento. Desde o primeiro minuto, a equipe comandada pelo técnico Francisco Diá se impôs e estabeleceu um ritmo forte de jogo.

Tanto é que criou as melhores oportunidades, com chances de abrir o placar ainda na primeira etapa. O goleiro Wellington, do Porto Velho, foi bastante acionado e realizou ao menos quatro boas defesas.

Além disso, a falta de pontaria também acabou sendo um problema do Tubarão, que criou oportunidades, mas pecava nas finalizações.

A tranquilidade veio aos 38 minutos do 2º tempo, quando a bola bateu no braço do zagueiro Junior Porto e a arbitragem, corretamente, assinalou pênalti. Adilson Bahia cobrou com categoria, deslocando o goleiro e decretando o placar final.