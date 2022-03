Esposa de jogador brasileiro comeu caroços de maçã para saciar a fome durante fuga da Ucrânia

A influenciadora digital Lyarah Vojnovic Barberan, de 23 anos, que viveu ao lado do jogador brasileiro Maycon Barberan o drama de fugir da Ucrânia em meio à guerra, precisou comer caroços de maçã para saciar a fome.

Ao desembarcar no Aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta terça-feira (1º), a esposa do atleta detalhou os momentos de aflição que viveu ao lado da família na tentativa de sair do país e voltar para o Brasil.

"Minha mãe me perguntava: ‘Filha, vocês conseguiram levar algo pra comer?’ e eu falava: ‘Mãe, as crianças, graças a Deus, não estão passando fome, deu tempo da gente pegar duas maçãzinhas'. Eu tenho dois filhos, peguei duas maçãzinhas e meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã eu falei: ‘É agora que eu vou matar minha fome’. Peguei o caroço da maçã e comi".

Após os dias de terror no país, Lyarah ainda não sabe quais os planos para a família, mas a influenciadora quer usar esse tempo imediato para ficar ao lado dos familiares.

"O momento agora é de curtir o meu pai, a minha mãe, de cuidar da minha mente, que tá muito cansada, fragilizada, cuidar da minha família e o resto eu sei que está na mão do melhor", considera.

Brasileiros

Da última quinta-feira (24), quando o exército russo começou a invadir a Ucrânia, até o domingo (27), Ministério das Relações Exteriores informou que 80 brasileiros deixaram o país em guerra e foram para regiões fronteiriças.

Já conforme o Itamaraty, ao menos 100 brasileiros registrados na embaixada do Brasil em Kiev ainda estavam em solo ucraniano. O órgão ainda não atualizou a situação dos brasileiros nesta terça-feira (1º).