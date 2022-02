De virada, Southampton vence Tottenham fora de casa pelo Campeonato Inglês

O Southampton aplicou uma virada espetacular no Tottenham nesta quarta-feira (9), no Tottenham Hotspur Stadium, ao vencer a equipe de Antonio Conte por 3 a 2. Armando Broja, Mohamed Elyounoussi e Che Adms marcaram os gols da vitória dos Saints, enquanto Jan Bednarek (contra) e Son marcaram para os Spurs. No último lance da partida, Bergwijn empatou para os mandantes, mas o VAR anulou.

Com o resultado, a equipe de Ralph Hasenhüttl chegou aos 28 pontos, ocupando a 10ª colocação. O Tottenham, por sua vez, estacionou na 7ª posição, com 36 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Wolverhampton nesta quinta-feira (10).

A equipe londrina volta aos gramados no domingo (13), às 11h (horário de Brasília), contra o Wolverhampton, enquanto o Southampton enfrenta o Manchester United, no sábado (12), às 09h30 (horário de Brasília).

