Ceará x Independiente/ARG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Um recomeço para o Ceará na temporada 2022. Assim é tratado o jogo desta terça-feira do Vovô, em sua estreia na Copa Sul-Americana, diante do Independiente/ARG, às 19h15 no Castelão. Isso porque, além da troca de treinador, saindo Tiago Nunes para a estreia de Dorival Junior no comando, o jogo é a chance para o Vozão mudar o rumo de uma temporada que tem sido decepcionante, com eliminações precoces nas quartas de finais do Estadual e da Copa do Nordeste. Começar bem na Copa Sul-Americana pode ser o ponto de partida para dias melhores para o Vovô, que certamente estará pressionado pela torcida por melhores resultados em 2022 na competição sul-americana, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro.

Novo técnico

Com as eliminações, o clube teve 12 dias sem jogos, período que coincide com a chegada de Dorival Júnior, que teve tempo para já implementar sua linha de trabalho no Alvinegro.

Nesse período, o treinador buscou também trabalhar psicologicamente o elenco, buscando dar confiança e reforçando uma mentalidade vencedora.

Legenda: O técnico Dorival Junior fará sua estreia no Ceará nesta terça-feira em jogo pela Copa Sul-Americana Foto: KID JUNIOR

Para o confronto, o treinador ainda não contará com o centroavante Matheus Peixoto, que segue tratando uma lesão no tornozelo.

O meia Mendoza, a partida será a mudança de chave no Vozão e que o jogo será difícil.

"A gente vem trabalhando para este jogo. Eu conheço um pouco do time deles e vai ser um rival complicado. Mas a gente se preocupa mais com o nosso trabalho do dia a dia, e a gente está preparado para enfrentar esse jogo que, com certeza, vai ser muito difícil".

Para o colombiano, o primeiro jogo é muito importante para a classificação, já que Ceará e Independiente são, em tese, os favoritos para disputar a vaga no Grupo G. Além do time argentino, General Caballero/PAR e La Guaira/VEN, completam o grupo. Só o líder avança de fase.

"O primeiro jogo é muito importante para começar com o pé direito. Queremos fazer um excelente jogo e sair com os três pontos, mas todos os jogos serão muito difíceis, não só contra o Independiente. Ano passado nós ficamos de fora por causa de um ponto, ficou um aprendizado, e agora é encarar todo jogo como uma final", afirmou.

Mendoza faz alusão à campanha do Ceará na Sul-Americana do ano passado, a primeira com o regulamento atual, com grupos de 4 times e só o líder avançando. O Vozão estava no Grupo C com Arsenal de Sarandí/ARG, Bolívar e Jorge Wilstermann, ambos da Bolívia. O Ceará fez uma boa 1ª Fase, mas acabou em 2º na chave com 9 pontos, atrás apenas do Arsenal de Sarandí, que foi líder.

Agora, o Vozão espera que seja diferente, e que comece com o pé direito a competição Sul-Americana. E para isso, o Ceará contará com o apoio do torcedor. Mais de 30 mil torcedores garantiram presença pelo check-ins.

Independiente

Rei de Copas tem um início de temporada irregular no futebol argentino. O Rojo é o 7º colocado no Grupo B da Copa do Liga Argentina e vem de vitória contra o Barracas Central. Na tabela, está com 10 pontos, 3 a menos que o time que abre o G4, o Aldosivi.

Legenda: O Independiente fez treinamento no Pici, sede do Fortaleza, visando a estreia na Sul-Americana contra o Ceará Foto: Divulgação / Independiente

Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez não terá os zagueiros Sergio Barreto e Juan Insaurralde, que cumprem suspensão, enquanto o meio-campista Lucas González se recupera de uma entorse no joelho esquerdo. O lateral-direito Alex Vigo é dúvida para a partida, ao se recuperar recente de lesão.

Prováveis escalações

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Richardson e Fernando Sobral; Mendoza, Lima e Vina. Técnico: Dorival Junior

Independiente

Sosa; Assis, Laso, Costa, Lucas Rodríguez; Soñora, Lucas Romero, Blanco; Andrés Roa, Leandro Benegas e Gastón Togni. Técnico: Eduardo Domínguez

Ficha Técnica

Competição: Copa Sul-Americana

Data/Hora: 05/04/2022 – 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Castelão

Árbitro: Leodán González (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Pablo Llarena (URU)

Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e Conmebol TV .