Ceará e Fortaleza possuem atletas que não podem mais atuar por rivais na Série A; veja lista

As comissões técnicas de Ceará e Fortaleza garantiram que atletas do atual elenco não possam mais defender outro clube na atual edição da Série A do Brasileiro. De acordo com o regulamento da CBF, após sete jogos em uma equipe, um jogador não pode disputar a competição por uma equipe diferente.

Assim, a dupla cearense se resguarda contra os adversários da 1ª divisão. O mesmo se aplica para atletas que estejam emprestados: como o time de origem não pode utilizá-lo, as chances de solicitar um retorno também são reduzidas para o decorrer da temporada de 2021.

No caso do Brasileirão, o Fortaleza é o clube com mais jogadores envolvidos na regra, com 10 nomes. Pelo rodízio na escalação, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda ainda não repetiu os titulares e sempre mescla as formações tricolores.

Lista de atletas do Fortaleza com 7 jogos na Série A:

GOL - Felipe Alves

LAT - Tinga

LAT - Pikachu

ZAG - Benevenuto (emprestado pelo Botafogo)

ZAG - Titi

VOL - Éderson (emprestado pelo Corinthians)

VOL - Felipe

ATA - Robson

ATA - David

ATA - Romarinho

Já no âmbito alvinegro, a lista inclui três jogadores. Com muitos desfalques por conta do calendário de jogos, o técnico Guto Ferreira ainda não conseguiu uma sequência para nomes importantes, como o zagueiro Luiz Otávio e o goleiro Richard.

Lista de atletas do Ceará com 7 jogos na Série A:

ZAG - Messias

MEI - Jorginho (emprestado pelo Athletico-PR)

ATA - Saulo

Na 8ª rodada, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (30), às 16h, na Arena Castelão, contra a Chapecoense. O Ceará encara o Bragantino no mesmo horário, mas na quinta (1º), em São Paulo.