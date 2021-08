Ceará é campeão da Copa do Estado e garante vaga na Copa do Nordeste de 2022 no futsal

O Ceará Sporting Club se sagrou campeão da Copa do Estado no futsal. Nesta quinta-feira (12), venceu o Jijoca por 5 a 4, no Ginásio Paulo Sarasate, e garantiu um troféu importante para a sequência da temporada.

Isso porque o título concede vaga para a Copa do Nordeste de 2022. Com meta de projeção nacional, a diretoria trabalha para entrar na Liga Nacional de Futsal (LNF) e busca se firmar como uma potencial na modalidade, resgatando a tradição cearense.

Legenda: O Ceará Sporting é uma das referências nordestinas no futsal Foto: divulgação / Ceará

O jogo

Com empate em 3 a 3 no primeiro confronto, o Ceará iniciou a jogo de volta com muita pressão e buscando abrir o placar. Assim, o primeiro gol saiu com Levy. Forte adversário, o Jijoca empatou com Canindé e virou antes do intervalo com Marcelo.

Na segunda etapa o Vozão igualou o marcador aos 40 segundos com Lambão. A equipe do interior passou a frente com Kelwin e ampliou novamente com o pivô Marcelo. Necessitando do placar, o time colocou o ala João César no gol e foi buscar o resultado: Domar e Jeffin deixaram tudo igual.

Com o empate, o confronto se encaminhou para a prorrogação. No tempo extra, o Vovô continuou melhor na partida e encurralou o Jijoca na quadra defensiva. Depois de um 1º tempo sem gols, o Ceará voltou com tudo na reta final e garantiu o título com gol de Rafinha.