Após quatro anos, Copa do Nordeste Sub-20 volta a ser realizada; confira tabela de Ceará e Fortaleza

A Copa do Nordeste Sub-20 está de volta após quatro anos sem ser realizada. A última edição foi em 2021, quando o Vitória/BA foi campeão batendo o Fluminense/PI de David Ricardo, ex-Ceará, na final. Representantes cearenses no torneio, o Fortaleza busca o tricampeonato da competição, enquanto o Ceará almeja o seu primeiro título.

O Nordestão da categoria terá início nesta terça-feira (5), com a estreia do Ceará contra o Falcon/SE, às 15h, no Estádio Batistão, em Aracaju. O Fortaleza também estreia fora de casa, contra o Piauí, no Estádio Albertão, em Teresina, nesta quinta-feira (7), às 15h30.

As equipes foram divididas em quatro grupos, com quatro integrantes cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. O Fortaleza está no grupo A com Jaciobá/AL, América/RN e Piauí/PI, enquanto o Ceará compõe o grupo B com CRB/AL, QFC/RN e Falcon/SE.

Por ter as melhores colocações no ranking adaptado da CBF, Fortaleza (1º) e Ceará (2º) farão dois dos três jogos em casa e somente um fora de casa. O cruzamento nas quartas de final será: Grupo A x Grupo C e Grupo B x Grupo D.



CONFIRA TABELA

GRUPO A

1º rodada - Piauí/PI x Fortaleza - 07/08 - 15h30 - Estádio Albertão, em Teresina (Piauí)

2º rodada - Fortaleza x Jaciobá/AL - 12/08 - 15h - CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (Ceará)

3º rodada - Fortaleza x América/RN - 20/08 - 15h - CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (Ceará)



GRUPO B

1º rodada - Falcon/SE x Ceará - 05/08 - 15h - Estádio Batistão, em Aracaju (Sergipe)

2º rodada - Ceará x CRB/AL - 13/08 - 15h - Estádio Franzé Morais, em Itaitinga (Ceará)

3º rodada - Ceará x QFC/RN - 20/08 - 15h - Estádio Franzé Morais, em Itaitinga (Ceará)

MELHORES CAMPANHAS

O Leão do Pici tem dois títulos da competição, conquistados em 2005, sobre o Naútico, nos pênaltis, e em 2018, em final contra o Bahia, também nas penalidades. Além disso, o Tricolor também tem um vice, contra o Naútico, após ser goleado por 5 a 1, em 2020.

Já o Vovô teve as suas melhores campanhas em 2016 e 2019, quando foi vice-campeão sendo superado por Coruripe/AL e Vitória/BA, respectivamente.