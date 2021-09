Apesar de empate com o Santos, Tiago Nunes vê evolução no Ceará no segundo jogo sob seu comando

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Santos no Castelão, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na partida que foi apenas a segunda sob o comando do técnico Tiago Nunes. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador alvinegro mostrou-se satisfeito com a evolução da equipe - sua estreia foi com derrota para o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre - esperando uma maior naturalidade na execução de jogadas para as próximas partidas.

"A equipe teve, sim, evolução, neste segundo jogo sob meu comando. Tivemos boa compactação, o tempo de subida para o ataque, roubamos muitas bolas no campo de ataque nosso, finalizamos mais ao adversário e tivemos mais volume de jogo. São muitos pontos de positivos e espero que possamos cada vez mais ganhando ritmo, entrosamento e que o comportamento entrem em modo automático, mais natural na execução para as proximas partidas", disse ele.

Em seguida, o treinador acredita o pênalti para o Santos foi acidental, e que o Ceará foi mais perigoso que o adversário e seguro defensivamente.

"Finalizamos muito mais e nossa equipe sofreu menos defensivamente em comparação ao jogo anterior. O lance do pênalti do Santos foi acidental, com a bola batendo na mão o Messias colada ao corpo, mas eles mais cercaram, rondaram, com nosso time criando as melhores situações. Saio satisfeito com a evolução e temos uma margem de crescimento muito boa para as próximas partidas".

Elogio

Uma das novidades do Ceará para o duelo com o Santos foi o volante Geovane. E Tiago Nunes elogiou o jogador.

"Desde a minha chegada ao clube, o Geovane está integrado aos trabalhos, Ele estava integrado ao grupo, vinha jogando o Brasileiro Sub-23 e se destacando nos treinamentos, com muita personalidade, coragem para tomar decisões, no enfrentamento com os jogadores mais experientes ele se sente à vontade. Ele fez uma grande partida. É um bom valor revelado pelo Ceará e coube a mim oportunizar".

Com 25 pontos, o Ceará é o 12º colocado da Série A e volta a jogar no sábado (25), contra a Chapecoense no Castelão, às 17 horas.