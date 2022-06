Victor Hugo, participante de 'No Limite', já performou como drag queen

O participante de 'No Limite 2022', Victor Hugo, já performou como drag queen antes da entrada no reality de sobrevivência. Apesar da vontade existir desde 2011, foi apenas anos mais tarde que criou o alterego artístico Joline Parton. As informações são do gshow.

O desejo surgiu influenciado pelo programa de TV, RuPaul's Drag Race. Em Goiânia, cidade natal de Victor, o participante começou a frequentar baladas e pegou referências da cantora Dolly Parton e um de suas músicas mais conhecidas, "Jolene".

Legenda: Victor inspirou Kika Bloom a se engajar cada vez mais no universo drag queen Foto: Arquivo pessoal

Em meio à cena artística, o jovem conheceu a famosa drag queen Kika Boom. A artista é responsável pelos sucessos nacionais "Tá Quente" e "Som Legal". As duas músicas integram o primeiro álbum dela, o "Kikadão Volume 1" (2021).

A amizade dele com Kika Boom iniciou em 2013, durante uma viagem de Victor para o Rio de Janeiro. "Não éramos tão próximos, mas foram tantos perrengues e situações engraçadas que a amizade foi selada ali", disse o participante de 'No Limite 2022'.

Victor Hugo Participante de 'No Limite' "Após alguns meses na cena alternativa de Goiânia, Rafael Stefanini (Kika Boom), que na época acompanhava Victor, viu em seu amigo a inspiração de também começar a se montar."

Inspirações artísticas

O marido de Victor Hugo, que também se chama Victor, detalhou ao gshow que o participante se inspira em drags mais "alternativas" da cena Club Kid.

"A desconstrução de gênero e o excesso sempre fizeram parte do que ele ama, por isso o bigode sempre foi a sua marca, mesmo quando montado. O circo também sempre fez parte de suas inspirações, como o Freak Show e Clown", acrescentou.

Apesar de continuar amigo de Kika, Victor Hugo deixou de atuar como Joline Parton. "Parou de se montar há alguns anos por conta de trabalhos e aspirações profissionais diferentes. Ele segue acompanhando e torcendo muito pela carreira das drags brasileiras, como Kika Boom, Pabllo Vittar e Glória Groove", concluiu o marido dele.