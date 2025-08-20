Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de virgem
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de virgem

A quarta amanhece delicada e profunda, sob a Lua em Câncer, em harmonia com os Nodos Lunares. Esse aspecto abre espaço para um desejo maior de conexão espiritual, para libertar vícios e, principalmente, para curar a falta de atenção que às vezes temos com quem está ao nosso lado. É um chamado para voltar o olhar ao essencial: presença, cuidado e vínculo.

No decorrer do dia, a Lua encontra Vênus, num encontro fértil e amoroso. Esse é um aspecto potente para nutrir relações, criar beleza e se abrir a trocas que aquecem o coração. Pode ser um bom momento para gestar ideias, projetos ou até simplesmente desfrutar de mais prazer e afeto na vida.

À noite, a Lua chega em Leão e conversa em sextil com Saturno e Netuno. Há uma força inspiradora no ar, como se sinais sutis pudessem mostrar novos caminhos. Pode surgir algo inesperado — um convite, uma intuição, um gesto de alguém — que tem valor especial se você souber observar. Fique atento: a vida pode estar lhe enviando recados bonitos para compartilhar e expandir.

Dica prática do dia: cuide dos detalhes da sua rotina, mas não deixe de abrir espaço para o inesperado. Permita que o espiritual e o sensível guiem seus passos.

Signo de Virgem hoje

A energia toca suas amizades e grupos. Relações coletivas podem ganhar mais harmonia, e você pode receber apoio inesperado de pessoas próximas. É um bom momento para fortalecer laços ou nutrir projetos em parceria.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 42 minutos
Momento em que ocorre o episódio de importunação sexual
Zoeira

MPCE confirma denúncia contra Tirullipa por importunação sexual a três mulheres

Episódio ocorreu durante a Farofa da Gkay, em 2022

Lucas Monteiro
19 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos
Zoeira

STJ nega pedido de habeas corpus de influenciador Hytalo Santos e do marido; casal retorna para a PB

A gravidade dos crimes fez com que as prisões fossem mantidas, segundo o ministro que negou o pedido da defesa

Redação
19 de Agosto de 2025
Jessie J confirmou nas redes sociais show em São Paulo
Zoeira

Jessie J confirma show no 'The Town' mesmo em recuperação de mastectomia

A cantora fará apresentação acústica de 60 minutos no Brasil no dia 13 de setembro

Redação
19 de Agosto de 2025
Marina como Suzane na série
Zoeira

Marina Ruy Barbosa impressiona pela semelhança com Suzane von Richthofen em teaser de série do Prime Video

Caracterização da atriz chama atenção nas redes e gera comparação com a criminosa retratada em “Tremembé”

Redação
19 de Agosto de 2025
Amanda Kimberlly expôs nas redes sociais a conversa com Bruna Biancardi
Zoeira

Amanda Kimberlly nega ter pedido a Bruna Biancardi a exclusão da foto da filha

A influenciadora explicou que apenas pede para ser avisada antes das publicações e expõe montagens ofensivas envolvendo a pequena Helena

Redação
19 de Agosto de 2025
Rodrigo Faro foi o primeiro convidado do
Zoeira

Rodrigo Faro se emociona ao relembrar luta da esposa contra câncer em estreia do 'Lady Night'

O apresentador contou que deixou carreira em segundo plano para acompanhar o tratamento de Vera Viel, diagnosticada com sarcoma sinovial

Redação
19 de Agosto de 2025
Imagem mostra Henrique Fogaça e Paola Carosella
Zoeira

Paola Carosella desmente boatos de relação com Henrique Fogaça: 'Deixa o povo imaginar'

Segundo a chef argentina, o ship "Fogacella" (junção entre os nomes deles) existe desde a primeira temporada do Masterchef

Redação
19 de Agosto de 2025
Uma imagem do filme
Zoeira

TV Globo exibe 'Até que a Sorte nos Separe' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (19)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (19) traz muito humor para o público de casa

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025