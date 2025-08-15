Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

horóscopo de virgem
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de virgem

A sexta-feira amanhece com a Lua firme e serena no signo de Touro, formando um sextil inspirador com Vênus e Júpiter. É o tipo de céu que convida a desacelerar para sentir mais — e, paradoxalmente, quanto mais você se permite viver o momento, mais clareza encontra para o que quer no futuro.
No dia a dia, isso significa: valorize encontros, mesmo os casuais; aceite convites; ouça quem você ama. A energia está aberta para conversas construtivas, para alinhavar ideias e sonhar alto sem perder o pé no chão.

Hoje é um bom dia para:
Traçar metas que envolvam prazer e propósito, não apenas obrigação.
Colocar no papel um plano que vinha rondando sua mente.
Investir tempo em algo que alimente sua criatividade, seja cozinhar, escrever, pintar ou organizar a casa.

O desejo de amar e ser amado está no ar — e isso vale para as relações afetivas, mas também para o carinho que você dedica a si mesmo. Não fuja das responsabilidades, mas abrace-as com a certeza de que está construindo algo que vale a pena.

Signo de Virgem hoje

O dia favorece viagens curtas, estudos e trocas que ampliem horizontes. O sextil com Vênus e Júpiter em Câncer reforça oportunidades vindas de amigos ou grupos. Planeje com carinho o que deseja conquistar a médio prazo.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

