Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (12/8)

Hoje acordamos com um céu que conspira a favor do amor, da alegria e da coragem. Saturno e Urano abrem portais para novas possibilidades logo na madrugada. Às 00h31 eles se encontram num aspecto fluido, abrindo espaço para novas ideias e soluções criativas. Pouco depois, Vênus e Júpiter se encontram num abraço cósmico, e a Lua desembarca em Áries, trazendo faísca, brilho e vontade de viver. É como se o céu acendesse uma luz verde para o prazer, a alegria e as conexões que realmente importam.

O recado é simples: siga o prazer. Esteja com quem te nutre, quem te vê, quem te faz rir com a alma. Namorado(a), amigo(a), parceiro(a) de trabalho, família… ou apenas você mesmo. Se ame com a mesma generosidade que o universo te ama hoje. Se comprometa com a sua autoestima. A generosidade está no ar, e Vênus ao lado de Júpiter mostra que há muito a receber. Se ainda existe em você a sensação de não merecer, o céu de hoje pode provar o contrário.

Oportunidades podem aparecer como presentes inesperados. Diga sim. Confie. No fim do dia, faça um brinde silencioso às lições que aprendeu e sobre as experiências que estão moldando quem você é. Á colheita está se aproximando. O céu promete — e você merece.

Signo de Virgem hoje

A Lua em Áries mexe com seus recursos compartilhados e parcerias. Vênus e Júpiter em Câncer ampliam sua rede de amizades e o apoio que você recebe. Gêmeos aquece a carreira com novas perspectivas e mudanças possíveis.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.