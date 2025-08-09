Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (9/8)

A madrugada chega embalada pela Lua Cheia em Aquário, coroando o ciclo leonino com um céu revolucionário e raro. Você pode acordar com uma sensação de intensidade no ar — como se algo dentro de você estivesse pedindo passagem há muito tempo. É a parte oculta, aquela que você sempre guarda no fundo da gaveta, que hoje decide se mostrar.

Aquário não se contenta com o óbvio. Ele pede mudança, reforma, libertação. E, ao mesmo tempo, Saturno — regente desse signo — enfrenta Marte em Libra, lembrando que ruptura não é sinônimo de destruição. A questão não é cortar laços de forma impensada, mas reconhecer os limites que você já não quer mais ultrapassar.

Há um sopro de coragem para pensar e agir de maneiras novas e originais. É dia de se questionar: o que é realmente meu e o que eu apenas herdei de padrões alheios? Lembre-se: nem toda mudança precisa ser barulhenta; algumas revoluções começam no silêncio interno, lá onde você decide que já não vai mais se trair.

Cuidado apenas com a armadilha de querer ser diferente só para provar algo ao mundo. A verdadeira liberdade não é uma performance — é a capacidade de viver alinhado ao que é essencial para você, mesmo que ninguém aplauda.

Hoje, sua missão é simples e profunda: separar o que é puro desejo de alma do que é apenas inquietação disfarçada de rebeldia. E, se encontrar o fio certo, segure firme — ele pode puxar a sua vida inteira para um lugar muito mais verdadeiro.

Signo de Touro hoje

Seu foco está na carreira e na imagem pública. Saturno e Marte pedem que você reveja acordos e parcerias, equilibrando ambição e relações saudáveis. O desafio é não se aprisionar em cargos ou títulos que já não traduzem quem você é.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.