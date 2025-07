Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (29/7)

Você acorda com vontade de viver. Como se algo dentro de você dissesse: “hoje pode ser diferente”. A Lua acabou de entrar em Libra e logo se conecta com Urano em Gêmeos — e é aí que tudo começa a se mover. As ideias ganham asas, o coração fica mais leve e as relações pedem novos ares. É como se o universo sussurrasse: liberte-se do automático, reinvente o seu jeito de se conectar.

Ao longo do dia, pode pintar uma tensão: a oposição a Saturno e Netuno lembra que nem toda mudança acontece sem resistência. Velhas dúvidas podem surgir. Mas, respira. Essa é só a alma testando sua coragem de seguir adiante.

Com tantos aspectos harmônicos — Plutão, Sol, Mercúrio — essa terça é fértil para conversas profundas, trocas verdadeiras, pequenas decisões que geram grandes impactos. Um dia bom para colocar palavras no que você sente e ajeitar o que estava desalinhado com graça e inteligência.

Abra espaço para o novo. A vida está te oferecendo isso hoje. E talvez, tudo o que você precise fazer… é dizer sim.

Signo de Touro hoje

Seu senso de ordem pede um novo ritmo. Um dia bom para rever sua rotina, negociar tarefas e priorizar o que realmente importa. Cuidar de si também é produtividade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.