Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (21/8)

A quinta-feira chega com a Lua calorosa e carismática no signo Leão fazendo aspecto suave com Marte no signo de Libra. Quando Marte está em Libra, nossas ações acabam sendo mais diplomáticas e ponderadas. Hoje, temos um céu vibrante, criativo e cheio de clareza. Um ótimo momento para colocar os “pingos nos is”, resolver pendências com leveza, conversar de forma aberta e propor parcerias. A energia de Leão aquece a autoconfiança e a de Marte traz coragem para agir. E agir sem passar por cima de ninguém. O dia pede que você junte criatividade + ação + boa comunicação. Use isso de forma prática: feche acordos, marque reuniões, exponha ideias, dê andamento a projetos parados e valorize as trocas que podem trazer realizações.

Signo de Touro hoje

O dia favorece conversas sobre segurança emocional e financeira. O céu dá clareza para falar sobre valores e reorganizar situações práticas em casa ou no trabalho. É hora de transformar uma ideia em um plano concreto. Mostre firmeza e você será ouvido.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.