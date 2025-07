Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (1/7)

Julho começa com emoções intensas e movimento acelerado. A Lua entra em Libra e se aproxima da fase Crescente, ativando os Nodos Lunares e indicando um ponto de virada: onde você precisa focar, o que precisa soltar. Há beleza nas relações e coragem nos recomeços. Os aspectos com Vênus e Urano anunciam descobertas afetivas e criatividade nas decisões, mas o dia também pode trazer exageros, expectativas frustradas ou dilemas de fé — Lua em oposição a Júpiter e Netuno.



Você está prestes a iniciar uma revolução na sua vida. Escolha suas batalhas com sabedoria. Um conflito pode surgir, mas lembre-se: você tem o poder de decidir onde colocar sua energia. Não se intimide. É você quem conduz essa travessia.

Signo de Touro hoje

A rotina precisa de ajustes criativos. Talvez algo precise sair do lugar para que você se sinta mais leve. Escute o corpo e escolha com carinho no que você vai investir sua energia. Novas soluções podem surgir se você permitir que a rigidez ceda.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.