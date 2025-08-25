Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de sagitário
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de sagitário

Segunda-feira chega com um convite especial: hoje, às 13h27, Vênus entra em Leão, e à noite forma um trígono com Saturno. Ao mesmo tempo, seguimos sob a tensão do Sol com Urano, que vai marcar os próximos dez dias com mudanças, rupturas e aquela inquietude que bate na porta quando já não dá mais para se esconder atrás de velhos padrões. Pode ser que você se sinta ansioso, com nervos à flor da pele, sem saber muito bem como lidar consigo mesmo, com suas escolhas ou com a sua imagem diante do mundo. Respira. Essa agitação é só um sinal de que você deseja se libertar. E liberdade, aqui, não é agir no impulso, mas sim escolher com consciência o que vai ficar e o que já não serve mais.

Vênus em Leão ilumina suas paixões, sua criatividade e sua autoestima. Talvez você sinta mais vontade de demonstrar o que sente, de dizer que ama, de criar algo novo. Mas antes de oferecer esse amor ao outro, o céu pede que você olhe para dentro e se pergunte: eu tenho me amado de verdade? Valorizar quem você já é, sem precisar de aprovação externa, é o primeiro passo para viver relações mais saudáveis e genuínas. Uma boa prática para hoje é escrever três qualidades suas que te enchem de orgulho e lê-las em voz alta, como um lembrete diário de amor-próprio.

O trígono de Vênus com Saturno traz um sopro de maturidade e estabilidade: encontros iniciados nesses dias carregam sementes de durabilidade, e laços já existentes podem ganhar profundidade. Não é um céu de promessas vazias, mas de gestos consistentes que geram confiança ao longo do tempo. Se puder, escolha hoje demonstrar afeto de forma simples e intencional — uma palavra sincera, uma mensagem inesperada, um cuidado prático. Esses pequenos atos criam raízes.

Nos próximos dez dias, com a tensão entre Sol e Urano ativa, organize suas ideias e crie mais ordem na vida. Ao invés de deixar a ansiedade comandar, escolha reorganizar um espaço da casa, rever sua agenda ou ajustar um hábito. Estrutura externa ajuda a trazer mais clareza interna. Urano quer liberdade, mas a verdadeira liberdade nasce quando você deixa de se aprisionar em zonas de conforto que não permitem evolução.

Em resumo, o dia de hoje pede coragem para se amar, maturidade para se relacionar e consciência para transformar. A vida está pedindo movimento — mas que seja um movimento firme, consistente e alinhado ao que você realmente deseja ser.

Signo de Sagitário hoje

O desejo de expansão e novidade é forte, mas o céu pede disciplina para sustentar os sonhos. Vênus em Leão te incentiva a estudar, viajar, se inspirar. Saturno lembra: sem estrutura, nada floresce. Valorize cada aprendizado e não corra mais que o tempo.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

