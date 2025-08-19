Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (19/8)

O dia amanhece delicado. A Lua em quadratura com Marte pode deixar os ânimos exaltados e trazer um cansaço ou irritação. A madrugada pode ter sido agitada, até mesmo nos seus sonhos. Se você sente que algo está fora do lugar, respire: hoje o maior aprendizado é que ninguém pode caminhar por você. É só no agora que a vida se transforma.

Ao longo do dia, a Lua se une a Júpiter em Câncer, abrindo um portal de sabedoria emocional. É hora de se aproximar do seu lado feminino — acolhedor, intuitivo, cuidador. Todos carregamos essa energia, mesmo quem acha que não tem nada de “sensível”. O dia é medicinal: limpe sua casa, organize o que está parado, cuide da alimentação, beba bastante água, permita-se chorar se for preciso. A cura vem quando você honra suas águas internas.

Signo de Sagitário hoje

A energia toca sua área das transformações internas. Emoções intensas pedem acolhimento, não controle. Terapias, rituais de limpeza ou conversas profundas ajudam a curar o que estava escondido.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.