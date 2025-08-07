Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (7/8)

A manhã traz um impulso poderoso: a Lua no final de Capricórnio faz aspectos harmônicos com os nodos lunares, indicando que os caminhos estão abertos para estruturar algo importante. Pode ser um plano, uma conversa, uma decisão. Sinta como se estivesse recebendo um combustível emocional — abasteça sua alma e vá.

Dê atenção aos primeiros movimentos do dia: os encontros, mensagens ou pensamentos que surgirem pela manhã podem carregar um sinal do destino.



À tarde, por volta das 17h, a Lua faz quadratura com Quíron e alguma ferida antiga pode cutucar. Se isso acontecer, respire e acolha. Você não precisa dar respostas imediatas nem perder o equilíbrio.



Às 22h, a Lua entra em Aquário e começa a se preparar para a fase cheia no dia 9. O céu se abre para novas ideias, mas antes disso, finalize o que for necessário. Há sabedoria em concluir com responsabilidade para abrir espaço ao que quer nascer.

Signo de Peixes hoje

Conexões sociais e trocas com amigos podem movimentar a manhã. Alguém pode te ajudar com uma palavra ou oportunidade. À tarde, tome cuidado com mágoas que surgirem — talvez o outro não tenha intenção de ferir. Fale sobre o que sente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.