Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (17/7)

Hoje a Lua entra na fase minguante no signo de Áries, iniciando um período que vai até o dia 23. A Lua Minguante marca um momento de encerramento de ciclo: é hora de olhar para trás, perceber o que não funcionou e deixar ir. Áries traz pressa e impulso, mas o céu avisa: não adianta insistir ou forçar. A verdadeira coragem agora é saber recuar, refletir e permitir-se descansar.

Essa fase pede mais silêncio do que movimento, mais honestidade do que pressa, e mais verdade do que vitórias.

Signo de Peixes hoje

Assuntos financeiros e valores pessoais passam por uma reavaliação. O que você precisa encerrar para abrir espaço para uma nova relação com o dinheiro — e com seu próprio valor? Confie no que está nascendo dentro, mesmo que ainda não tenha forma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.