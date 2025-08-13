Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (13/8)

A quarta-feira chega instável e oscilante. Evite entrar em dramas e canalize a energia intensa do céu para algo construtivo. A Lua em Áries ativa aspectos desafiadores com Júpiter e Vênus, trazendo à tona impaciência e um desejo de ter tudo de imediato. Muito cuidado com o excesso de expectativas. Muito em você está morrendo — e junto vem uma raiva negada querendo se manifestar. Vá com calma: o momento não é de atropelar coisas, pessoas ou sentimentos. Não permita que essas emoções apaguem teu fogo. Limpe o terreno interno e lance tuas sementes, mesmo sem garantia do que virá. À noite, a Lua forma um trígono harmonioso com o Sol, oferecendo clareza, confiança e um fechamento mais leve para o dia.

Signo de Peixes hoje

As questões financeiras e de valor pessoal podem gerar inquietação. Talvez você queira ganhos imediatos ou investir sem pensar. O momento pede cautela: plante suas sementes, mas sem contar com garantias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.