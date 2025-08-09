Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (9/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de libra
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de libra

A madrugada chega embalada pela Lua Cheia em Aquário, coroando o ciclo leonino com um céu revolucionário e raro. Você pode acordar com uma sensação de intensidade no ar — como se algo dentro de você estivesse pedindo passagem há muito tempo. É a parte oculta, aquela que você sempre guarda no fundo da gaveta, que hoje decide se mostrar.
Aquário não se contenta com o óbvio. Ele pede mudança, reforma, libertação. E, ao mesmo tempo, Saturno — regente desse signo — enfrenta Marte em Libra, lembrando que ruptura não é sinônimo de destruição. A questão não é cortar laços de forma impensada, mas reconhecer os limites que você já não quer mais ultrapassar.
Há um sopro de coragem para pensar e agir de maneiras novas e originais. É dia de se questionar: o que é realmente meu e o que eu apenas herdei de padrões alheios? Lembre-se: nem toda mudança precisa ser barulhenta; algumas revoluções começam no silêncio interno, lá onde você decide que já não vai mais se trair.
Cuidado apenas com a armadilha de querer ser diferente só para provar algo ao mundo. A verdadeira liberdade não é uma performance — é a capacidade de viver alinhado ao que é essencial para você, mesmo que ninguém aplauda.
Hoje, sua missão é simples e profunda: separar o que é puro desejo de alma do que é apenas inquietação disfarçada de rebeldia. E, se encontrar o fio certo, segure firme — ele pode puxar a sua vida inteira para um lugar muito mais verdadeiro.

Signo de Libra hoje

A Lua Cheia acende sua chama criativa, mas Saturno em oposição a Marte (no seu signo) pede que você olhe para as consequências das suas ações. Evite gastar energia tentando agradar ou provar algo. Crie para expressar sua essência, não para ser aceito.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

