Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (23/8)

Às 3h da manhã, Sol e Lua se encontraram no grau 0 de Virgem, abrindo um novo ciclo que vai até o dia 20 de setembro. Este é o ponto de virada do ano em que somos chamados a voltar nossa atenção para o que precisa ser organizado, refinado e cuidado com mais zelo. É hora de buscar eficiência, corrigir excessos e cultivar hábitos que tragam qualidade e equilíbrio para a vida diária.



Essa lunação ativa com força o eixo Virgem–Peixes. Enquanto Virgem fala da ordem, do detalhe e do aprimoramento prático, Peixes lembra que também é preciso confiar no fluxo da vida, acolher a intuição e dissolver padrões rígidos. O convite é unir discernimento e entrega: equilibrar o trabalho consciente de aperfeiçoamento com a sensibilidade de perceber que nem tudo depende apenas do nosso controle.



Um dos aspectos mais intensos desta Lua Nova é a quadratura com Urano, que transita em Gêmeos e cutuca os signos mutáveis (Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes). Urano é o planeta que rompe com padrões e sacode estruturas. Sua energia pode trazer imprevistos, pressa, ansiedade e mudanças súbitas de rota. Isso pode parecer desconfortável, mas é um convite para questionar o que já não faz sentido e abrir espaço para novas formas de viver, trabalhar e se relacionar.



Essa lunação pede coragem para ajustar o que não funciona mais, cortar excessos e experimentar caminhos diferentes. O momento é fértil para libertações: abandonar velhos hábitos e inaugurar práticas mais alinhadas ao que você deseja para os próximos meses.

Signo de Libra hoje

O ciclo começa pedindo introspecção: é hora de olhar para seu mundo interno e reorganizar seu equilíbrio emocional. É também um convite para cuidar do corpo energético e das emoções sutis. Mudanças inesperadas podem revelar padrões ocultos que precisam ser liberados.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.