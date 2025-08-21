Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (21/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
A quinta-feira chega com a Lua calorosa e carismática no signo Leão fazendo aspecto suave com Marte no signo de Libra. Quando Marte está em Libra, nossas ações acabam sendo mais diplomáticas e ponderadas. Hoje, temos um céu vibrante, criativo e cheio de clareza. Um ótimo momento para colocar os “pingos nos is”, resolver pendências com leveza, conversar de forma aberta e propor parcerias. A energia de Leão aquece a autoconfiança e a de Marte traz coragem para agir. E agir sem passar por cima de ninguém. O dia pede que você junte criatividade + ação + boa comunicação. Use isso de forma prática: feche acordos, marque reuniões, exponha ideias, dê andamento a projetos parados e valorize as trocas que podem trazer realizações.

Signo de Libra hoje

O céu destaca encontros e parcerias. Reuniões, grupos e amizades podem render projetos criativos ou clarear metas. É um dia de cooperação e inspiração coletiva, no qual você pode mediar e harmonizar interesses, saindo fortalecido disso.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

