Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (16/7)

Hoje sentimos uma mudança de ritmo. A temperatura interna esquenta: a Lua entra em Áries, e as emoções ganham força, fogo. Logo cedo, a Lua faz conjunção com Saturno e Netuno, lembrando que não adianta correr sem direção. A vida pede autoresponsabilidade, discernimento e coragem emocional.

A Lua também faz sextil com Urano, acendendo a luz da mudança. Mas cuidado com a ansiedade: há uma energia acumulada, como se estivéssemos prestes a explodir. Caminhar, correr, suar, escrever, respirar. Movimente-se de forma consciente.

Você não precisa se justificar. Não precisa provar nada a ninguém. Você é quem conduz sua energia — e hoje o céu te convida a fazer isso com presença e verdade.

Signo de Libra hoje

Relacionamentos se tornam o espelho mais claro do que está acontecendo dentro de você. Cuidado com explosões e cobranças. Nem tudo precisa ser dito hoje. Observe antes de agir. Se algo incomoda, nomeie com calma. Você não está aqui para agradar, está aqui para ser inteiro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.