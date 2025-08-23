Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de leão
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de leão

Às 3h da manhã, Sol e Lua se encontraram no grau 0 de Virgem, abrindo um novo ciclo que vai até o dia 20 de setembro. Este é o ponto de virada do ano em que somos chamados a voltar nossa atenção para o que precisa ser organizado, refinado e cuidado com mais zelo. É hora de buscar eficiência, corrigir excessos e cultivar hábitos que tragam qualidade e equilíbrio para a vida diária.

Essa lunação ativa com força o eixo Virgem–Peixes. Enquanto Virgem fala da ordem, do detalhe e do aprimoramento prático, Peixes lembra que também é preciso confiar no fluxo da vida, acolher a intuição e dissolver padrões rígidos. O convite é unir discernimento e entrega: equilibrar o trabalho consciente de aperfeiçoamento com a sensibilidade de perceber que nem tudo depende apenas do nosso controle.

Um dos aspectos mais intensos desta Lua Nova é a quadratura com Urano, que transita em Gêmeos e cutuca os signos mutáveis (Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes). Urano é o planeta que rompe com padrões e sacode estruturas. Sua energia pode trazer imprevistos, pressa, ansiedade e mudanças súbitas de rota. Isso pode parecer desconfortável, mas é um convite para questionar o que já não faz sentido e abrir espaço para novas formas de viver, trabalhar e se relacionar.

Essa lunação pede coragem para ajustar o que não funciona mais, cortar excessos e experimentar caminhos diferentes. O momento é fértil para libertações: abandonar velhos hábitos e inaugurar práticas mais alinhadas ao que você deseja para os próximos meses.

Signo de Leão hoje

O novo ciclo foca suas finanças e sua relação com segurança material. É tempo de organizar gastos, pensar em investimentos e buscar mais autonomia. Urano pode trazer surpresas nesse setor, mas também a chance de romper padrões de escassez.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
Rita Batista, Maria Beltrão, Talitha Morete e Thiago Oliveira apresentam o É De Casa
Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (23/08)?

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay

Redação
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (23/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
A amizade de Cristiano Ronaldo e Luan Santana é considerada inusitada
Zoeira

Cristiano Ronaldo anuncia transmissão ao vivo de show de Luan Santana em seu canal no YouTube

Craque português surpreendeu os fãs ao revelar que exibirá apresentação do cantor brasileiro em Portugal

Redação
22 de Agosto de 2025
Redes sociais repercutiu cenas de João Liberato e Cariúcha juntos
Zoeira

Cariúcha teria convidado filho de Gugu para estender a noite após festa de João Silva

Apresentadora e filho de Gugu teriam emendado a celebração com clima de romance e planos para o fim de semana

Redação
22 de Agosto de 2025
Preta Gil em foto sorrindo nos bastidores de uma gravação
Zoeira

Preta Gil será homenageada em novela da Globo; veja como será o episódio

A diretora artística Amora Mautner, amiga de infância da cantora, decidiu reverenciar a memória da artista em cenas especiais da novela das seis

Redação
22 de Agosto de 2025
Suzane chegou a oficializar a união com Sandrão na prisão
Zoeira

Sandrão, que teve romances com Suzane von Richthofen, será retrada na série 'Tremembé'; saiba quem é

Nova produção do Prime Vídeo ainda não tem data de estreia

Redação
22 de Agosto de 2025
A atriz Sheron Menezzes e o irmão Draiton
Zoeira

Mãe de Sheron Menezzes desabafa sobre últimos momentos do filho: 'era um milagre andante'

Veralinda compartilhou relato emocionante após a morte de Draiton, de 36 anos

Redação
22 de Agosto de 2025
Cena do filme Miss Simpatia 2
Zoeira

TV Globo exibe Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8 traz Sandra Bullock como protagonista

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Imagem mostra mulher segurando kindle, ilustrando encha seu kinlde 2025 promovida por Amazon com descontos e ebooks grátis
Zoeira

Encha seu Kindle 2025: Amazon oferece eBooks grátis e com descontos de até 95%; veja como aproveitar

Evento acontece somente nesta sexta-feira (22)

Carol Melo
22 de Agosto de 2025