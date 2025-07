Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (18/7)

Você sente que tem algo travado? Como se as coisas não estivessem fluindo? Talvez esse bloqueio esteja querendo te ensinar algo. A fase minguante da lunação canceriana nos convida a desacelerar, silenciar e observar o que precisa ser revisto ou encerrado.



Logo no início da madrugada, às 1h44, Mercúrio iniciou seu movimento retrógrado, reforçando a importância de olhar para dentro e ressignificar padrões mentais e conversas antigas. A Lua chega ao signo de Touro, pedindo mais estabilidade e presença.



Apesar disso, o dia carrega uma energia leve e afetiva: Mercúrio forma aspecto com Vênus, favorecendo diálogos doces, trocas sinceras e reconexões. À noite, a Lua faz um sextil com Júpiter, trazendo abertura emocional e um clima agradável para encontros.



Mesmo em tempos de revisão, uma boa conversa com amigos ou familiares pode revelar algo valioso. Fique atento aos sinais e mensagens que voltam — pode ser exatamente o que você precisava escutar.

Signo de Leão hoje

Com Mercúrio retrógrado no seu signo, você será convidado a olhar para si mesmo com mais honestidade. Há algo na sua postura, imagem ou narrativa pessoal que precisa ser revisto? É tempo de revisar planos, resgatar um sonho antigo ou até se reconectar com quem você era.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.