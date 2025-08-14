Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (14/8)

A manhã traz um toque mais delicado. A Lua se encontra com Quíron e, nesse encontro, talvez você sinta que certas feridas ficam mais visíveis. Não lute contra isso — apenas observe. É como se o céu abrisse espaço para que você olhe com carinho para si mesmo e para o que ainda precisa de cuidado.

No decorrer do dia, a Lua repousa no signo de Touro e nos lembra que tudo tem seu tempo. Há boas energias circulando, mas não é preciso correr atrás delas como quem persegue um trem que parte. Se o outro não estiver no mesmo passo que você, respeite. O ritmo da vida é feito de encontros e pausas, de sincronia e espera.

Hoje, escolha fazer aquilo que aquece seu coração. Ao cuidar de si, você estará, sem perceber, espalhando paz e bem-estar para todos ao seu redor.

Signo de Leão hoje

Assuntos profissionais e de responsabilidade ganham foco. Não tente apressar resultados. A Lua em Touro ajuda você a consolidar sua imagem com paciência e consistência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.