Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de gêmeos
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de gêmeos

O domingo chega inquieto, com a mente fervendo de ideias, justificativas e argumentos. A Lua em Gêmeos nos coloca em contato com perguntas, dúvidas e múltiplas possibilidades. Mas ao tensionar os nodos lunares, ela nos lembra que não dá para seguir em todas as direções ao mesmo tempo.

Hoje, não se trata de encontrar a explicação mais bonita ou a desculpa mais convincente. O céu pede escolhas firmes — mesmo que sua mente queira escapar pela tangente. É preciso sustentar seus ideais sem se perder em racionalizações.

O que não abrir mão hoje:
Da sua verdade interior. Cuidado com narrativas intelectuais que tentam suavizar escolhas difíceis.
Da coerência com seu propósito. Não é sobre agradar os outros ou parecer correto, mas sobre caminhar na direção que realmente te fortalece.
Do silêncio. Nem toda decisão nasce do excesso de palavras. Às vezes, o que clareia é a pausa.

Dicas práticas para o dia:
Escreva suas principais dúvidas em um papel. Depois, corte aquilo que claramente é desculpa ou autoengano.
Se sentir dispersão, escolha uma prioridade e dedique energia só a ela.
Evite conversas que giram em círculos — a quadratura da Lua com os nodos pode trazer debates vazios.
Abra espaço para leituras leves, caminhadas ou atividades que movimentem o corpo: isso ajuda a assentar a mente.

Não acredite em todo pensamento que passar pela sua cabeça. Questione-se: isso é verdade ou é apenas um jeito de fugir da decisão que preciso tomar?

Signo de Gêmeos hoje

A Lua toca diretamente sua identidade e modo de ser. O risco é se perder em papéis ou narrativas que já não combinam com você. Sustente sua autenticidade, mesmo que isso exija escolhas ousadas.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

