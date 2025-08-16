Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (16/8)

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de gêmeos
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de gêmeos

A Lua minguante em Touro finaliza a lunação leonina pedindo recolhimento e
revisão. Foi um mês inteiro refletindo sobre quem somos, nosso brilho e papel no mundo. Agora é hora de se perguntar: o que ainda te impede de brilhar? Onde você continua insistindo em algo que já não faz sentido?

Essa energia segue até a Lua Nova em Virgem, dia 23 de agosto. Até lá, o convite é desacelerar, regar o que importa e sentir mais. A pressa rouba presença; quando você respeita o ritmo da vida, percebe quais sementes realmente merecem água e cuidado.

Dicas práticas para a semana minguante:
Desacelere: reduza o ritmo e escolha com calma onde gastar energia.
Regue suas sementes: cuide do que já existe em vez de começar coisas novas.

Sinta mais: dê espaço para o corpo, os sentidos e as emoções falarem.
Solte pesos: finalize pendências, libere o que não floresce mais.

Signo de Gêmeos hoje

O inconsciente pede silêncio. Talvez você insista em querer dar conta de tudo, mas hoje o aprendizado é soltar. O brilho também está em saber parar.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

