Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (12/7)

A manhã começa com a Lua em Aquário formando um trígono com Vênus: bons encontros, ideias criativas e acordos afetivos ou profissionais podem fluir com leveza. Relacionamentos ganham um tom mais livre e inteligente — aproveite para conversar com quem soma.



À tarde, a Lua se opõe a Mercúrio em Leão. A tensão pode surgir entre o desejo de se expressar com firmeza e a necessidade de ouvir o outro. Evite cair na armadilha de querer ter sempre razão. Solte um pouco o controle. Compartilhar ideias e escutar pontos de vista diferentes pode abrir caminhos surpreendentes.



O céu está cheio de ideias brilhantes. A sua também pode ganhar vida se você deixar ela circular.

Signo de Gêmeos hoje

A manhã traz fluidez para conversas importantes e ideias inovadoras. Aproveite para se reconectar com alguém ou para dar vazão a um projeto criativo. À tarde, cuidado com discussões por orgulho: seja mais curioso do que crítico.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.