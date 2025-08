Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (6/8)

Hoje, a Lua em Capricórnio forma oposição com Vênus e Júpiter em Câncer. Emoções e expectativas formam um verdadeiro cabo de guerra. É como se a cabeça dissesse "seja forte" e o coração pede que você sinta e escute o que ele tem a dizer. À noite, Marte chega em Libra, pedindo que a ação seja feita com equilíbrio e diplomacia.

Essa dança dos céus não quer que você seja perfeito, mas verdadeiro.

Não endureça. Não conclua tão rápido o que o outro está sentindo.

A dor que você interpreta como desrespeito pode ser apenas insegurança.

O silêncio do outro pode não ser frieza, mas confusão interna.



Dica do dia:

Faça uma pausa antes de reagir. Pergunte a si mesmo: "O que eu estou esperando do outro? O que eu preciso, mas não sei pedir?"

Hoje é um bom dia para se observar nos relacionamentos e perceber onde você está se confundindo com a sua autoimagem — esse "eu" que você defende, que você precisa parecer, que você se cobra tanto para ser. Esse eu está cansado.



Abra espaço para um novo tipo de conversa.

Converse com o coração aberto, sem o escudo da razão, sem o medo de parecer vulnerável.

Marte em Libra até 23 de setembro nos lembra: agir com justiça é diferente de agir para vencer.

Hoje, quem vence é quem escuta. Quem se permite mudar. Quem troca o “tenho razão” por “quero me conectar”. Você quer ter razão ou prefere ter paz?

Signo de Escorpião hoje

Você guarda mais do que deveria. Hoje, isso pode explodir.

Marte em Libra convida a expressar sua raiva com consciência e não como vingança.

Soltar o controle é mais revolucionário do que parecer forte.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.