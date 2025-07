Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (5/7)

A Lua em Escorpião ativa emoções profundas, mas começa o dia em quadratura com Mercúrio em Leão. Pode surgir um conflito entre o que você sente e o que seu orgulho quer mostrar. Será que há uma parte sua que ainda reage como uma criança ferida, que não quer ceder, escutar ou amadurecer?



A boa notícia é que a Lua também forma um sextil com Marte e um trígono com o Sol em Câncer, trazendo força e lucidez emocional para lidar com feridas antigas, raivas guardadas e atitudes que, no fundo, só te afastam do que você quer.



Evite criar atritos por impulso. Respire antes de reagir. Esse céu pode ajudar a curar mágoas, se você estiver disposto a descer um degrau do orgulho e subir um degrau na consciência emocional.

Signo de Escorpião hoje

A Lua no seu signo intensifica tudo, mas também te oferece clareza sobre onde ainda guarda rancores. Hoje é um bom dia para transformar ressentimento em presença.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.