Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (31/7)

Vênus em Câncer (31/07 a 25/08): O que nutre é o que floresce.



Com Vênus transitando pelo signo de Câncer, o amor e os desejos ganham um tom mais sensível, acolhedor e emocional. Buscamos conexão através do cuidado, da intimidade e da escuta. Há um desejo maior de proteção e segurança, tanto nos relacionamentos quanto no ambiente que nos cerca. O lar vira santuário, e as relações que têm história, raiz e afeto verdadeiro ganham valor.



Favorece: fortalecer vínculos familiares, resgatar tradições afetivas, cuidar da casa, demonstrar carinho com gestos simples, criar laços mais íntimos e seguros.

Bom para: decoração, reconciliações, receber visitas, curtir a família, fazer as pazes com a própria história.

É preciso cuidar: da tendência à dependência emocional, do medo de rejeição, da hipersensibilidade e das atitudes passivo-agressivas.

Sentimentos vêm à flor da pele. Quem ama, cuida – mas também precisa aprender a se cuidar.

Signo de Escorpião hoje

Essa Vênus te convida a abrir o coração para novas formas de amar e enxergar a vida. Amor à distância, reencontros, espiritualidade, viagens e estudos afetivos podem aquecer seu mundo interior. Expanda com afeto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.