Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (24/7)

Hoje, às 16h11, o Sol e a Lua se encontram no majestoso signo de Leão, abrindo uma nova lunação que reverbera até o dia 22 de agosto. É tempo de plantar novas sementes ligadas à coragem de ser quem se é. Mas essa não é uma Lua Nova qualquer: ela nasce em oposição a Plutão, o senhor das transformações profundas. O que está pedindo renascimento em você?



Essa lunação vem acompanhada de um trígono poderoso entre Saturno, Urano e Plutão. É como se o céu formasse uma grande engrenagem cósmica, movendo as estruturas internas e externas para reposicionar a sua história dentro do mundo.



Questione-se: como você tem conduzido sua narrativa? O que está oferecendo ao coletivo? E como o coletivo te devolve isso?

Talvez sua família esteja te pedindo mais presença. Seu grupo de trabalho esteja te mostrando o quanto você cresceu (ou o quanto se desviou de si). Seus amigos podem estar refletindo verdades que você preferia não ver.



As relações espelham. E essa lunação é um convite a ajustar o roteiro da sua vida com mais verdade, integridade e entrega.

É hora de assumir o papel principal da sua história — mas sem esquecer que toda luz projeta sombra. O palco é seu. Mas a transformação começa nos bastidores.

Signo de Escorpião hoje

Assuma sua liderança com mais consciência emocional.

Essa lunação toca diretamente suas ambições. Mas o que você está buscando lá no alto pode estar desmoronando por dentro. Ajuste a rota. Não vale a pena vencer se for perdendo a si mesmo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.