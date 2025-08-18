Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de escorpião
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de escorpião

A semana começa com uma atmosfera suave, mas cheia de sinais a serem lidos. A Lua abre a segunda em Gêmeos, conectando-se a Mercúrio, seu regente, que dança em harmonia com Marte. Isso traz uma clareza rara: as emoções ganham palavras, a intuição se traduz em ideias, e você se percebe mais aberto a captar mensagens que chegam de fora — e também da sua própria alma.

O dia carrega um tom de aprendizado interno. A Lua em Gêmeos forma sextil com o Sol e com Quíron, um convite a olhar para feridas antigas com mais compreensão. É um momento fértil para perceber o que dói, mas também os caminhos de cura e amadurecimento que já se abrem diante de você.

Às 16h, a Lua muda de cenário e chega a Câncer, sua casa natural. Esse movimento traz sensibilidade, memórias e um mergulho no afeto. Mas nem tudo será tão doce: a Lua tensiona Júpiter e Vênus, lembrando que ainda estamos em fase minguante. Essa combinação pede leveza — não carregue dramas desnecessários, não alimente expectativas pesadas. Solte o que já cumpriu o seu papel.

Conselho do dia: use a primeira parte da segunda-feira para ouvir, aprender e reorganizar internamente o que precisa de atenção. À tarde, quando as águas ficarem mais agitadas, escolha maturidade no lugar de peso. Amadurecer é também saber o que deixar para trás.

Signo de Escorpião hoje

A manhã traz clareza sobre dívidas, investimentos ou parcerias financeiras: é tempo de compreender melhor onde você precisa se reorganizar. À tarde, a Lua em Câncer expande sua mente, mas junto pode trazer atritos em crenças ou discussões. Prefira o aprendizado à disputa de razão.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos, deixou herança para a esposa
Zoeira

Cid Moreira: Perícia aponta suposta falsificação de assinaturas no testamento do locutor

Análise de assinatura do testamento foi solicitada pelos filhos, que foram deixados de fora da herança

Redação
17 de Agosto de 2025
Titãs
Zoeira

Que horas começa 'Titãs' deste domingo (17/08)

Série conta a história do ex-parceiro de Batman, Dick Grayson

Redação
17 de Agosto de 2025
Foto de Felca em vídeo gravado para denunciar Hytalo Santos usada em matéria onde youtuber pede quebra de sigilo ao Google
Zoeira

Justiça determina quebra de sigilo de usuário do Google após ameaças de morte a Felca

Empresa tem 24h para divulgar detalhes da identidade de usuário que enviou mensagens ao influenciador

Redação
17 de Agosto de 2025
Zoeira

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (17/08)?

Programa começa depois do 'Domingão com Huck'

Redação
17 de Agosto de 2025
Zoeira

Que horas começa o 'Show do Milhão' neste domingo (17/08)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Redação
17 de Agosto de 2025
A dupla Guilherme & Santiago participou do
Zoeira

Guilherme & Santiago revelam seus verdadeiros nomes e divertem Daniel no 'Viver Sertanejo'

Durante participação no programa deste domingo (17), dupla contou a origem dos nomes artísticos

Redação
17 de Agosto de 2025
Maria de Fátima tomará atitudes drásticas nos próximos capítulos de
Zoeira

Maria de Fátima tentará fazer Solange perder bebês em 'Vale tudo'

 A vilã também tentará interromper sua gestação, após acreditar que Afonso é estéril

Redação
17 de Agosto de 2025
Débora Falabella comentou relação com o marido, o cineasta Fernando Fraiha
Zoeira

Débora Falabella revela que já morou em casa separada do marido

Aos 46 anos, atriz reflete sobre relação com Fernando Fraiha, exposição na mídia e violências vividas por mulheres

Redação
17 de Agosto de 2025