Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (15/8)

A sexta-feira amanhece com a Lua firme e serena no signo de Touro, formando um sextil inspirador com Vênus e Júpiter. É o tipo de céu que convida a desacelerar para sentir mais — e, paradoxalmente, quanto mais você se permite viver o momento, mais clareza encontra para o que quer no futuro.

No dia a dia, isso significa: valorize encontros, mesmo os casuais; aceite convites; ouça quem você ama. A energia está aberta para conversas construtivas, para alinhavar ideias e sonhar alto sem perder o pé no chão.



Hoje é um bom dia para:

Traçar metas que envolvam prazer e propósito, não apenas obrigação.

Colocar no papel um plano que vinha rondando sua mente.

Investir tempo em algo que alimente sua criatividade, seja cozinhar, escrever, pintar ou organizar a casa.



O desejo de amar e ser amado está no ar — e isso vale para as relações afetivas, mas também para o carinho que você dedica a si mesmo. Não fuja das responsabilidades, mas abrace-as com a certeza de que está construindo algo que vale a pena.

Signo de Escorpião hoje

Parcerias e relações ganham destaque. A Lua em Touro ajuda a estabilizar vínculos, enquanto Vênus e Júpiter abrem espaço para viagens ou aprendizados conjuntos. Bom dia para acordos, reconciliações ou declarações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.