Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (6/8)

Hoje, a Lua em Capricórnio forma oposição com Vênus e Júpiter em Câncer. Emoções e expectativas formam um verdadeiro cabo de guerra. É como se a cabeça dissesse "seja forte" e o coração pede que você sinta e escute o que ele tem a dizer. À noite, Marte chega em Libra, pedindo que a ação seja feita com equilíbrio e diplomacia.

Essa dança dos céus não quer que você seja perfeito, mas verdadeiro.

Não endureça. Não conclua tão rápido o que o outro está sentindo.

A dor que você interpreta como desrespeito pode ser apenas insegurança.

O silêncio do outro pode não ser frieza, mas confusão interna.



Dica do dia:

Faça uma pausa antes de reagir. Pergunte a si mesmo: "O que eu estou esperando do outro? O que eu preciso, mas não sei pedir?"

Hoje é um bom dia para se observar nos relacionamentos e perceber onde você está se confundindo com a sua autoimagem — esse "eu" que você defende, que você precisa parecer, que você se cobra tanto para ser. Esse eu está cansado.



Abra espaço para um novo tipo de conversa.

Converse com o coração aberto, sem o escudo da razão, sem o medo de parecer vulnerável.

Marte em Libra até 23 de setembro nos lembra: agir com justiça é diferente de agir para vencer.

Hoje, quem vence é quem escuta. Quem se permite mudar. Quem troca o “tenho razão” por “quero me conectar”. Você quer ter razão ou prefere ter paz?

Signo de Capricórnio hoje

A Lua no seu signo te dá força, mas os aspectos desafiadores te lembram que sentir também é parte da jornada.

Deixe de lado a rigidez da performance.

Marte em Libra quer que você repense o modo como se coloca nas relações: controle não é conexão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.