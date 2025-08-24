Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (24/8)

Hoje é o segundo dia da Lua Nova em Virgem, e eu quero conversar com você de um jeito direto, como se estivéssemos lado a lado tomando um café de domingo.

Sabe quando a vida fica meio silenciosa, como se tivesse apagado as luzes do palco? É isso que a Lua Nova traz: um vazio fértil, um escuro que, em vez de assustar, abre espaço para algo novo germinar. Esse vazio é sagrado. Não tente preenchê-lo correndo, respire e se permita sentir o que pode nascer daqui.

Estamos em um momento de mudanças inevitáveis. A Lua em Virgem forma um aspecto tenso com Urano em Gêmeos — rupturas, imprevistos, pequenas bagunças. Se algo se quebrar hoje, não veja como tragédia, veja como convite: às vezes, é preciso desmontar o quebra-cabeça para encontrar a peça que estava fora do lugar. E pensando nesse céu, lembrei da canção da Nação Zumbi: ‘da lama ao caos, do caos à lama…’ — e percebo como esse movimento traduz o que vivemos agora: é no meio da bagunça que, desorganizando, posso me reorganizar.”



Dica prática para hoje:

Escreva no papel sua intenção mais importante para este ciclo e responda:

Como saberei que minha intenção foi alcançada?

Que ações concretas vou tomar?

Que mentalidade preciso cultivar?

Que hábitos diários vão me sustentar quando tudo ficar difícil?





Depois, dê um passo simbólico: vá a um lugar onde você nunca esteve. Pode ser uma rua desconhecida, uma praça esquecida, até um café novo. Fique lá por pelo menos 30 minutos. Observe. Anote. Repare nos sinais. A vida fala em detalhes.

E se pensamentos negativos aparecerem, transforme-os de imediato em afirmações de possibilidade. É isso que a Lua em Virgem pede: que a gente cuide do jardim interno, arranque as ervas daninhas e abra espaço para o que realmente pode florescer.

Hoje não é sobre pressa, é sobre preparar o terreno.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje é sobre expandir horizontes, mas de um jeito diferente: menos viagem para fora, mais viagem para dentro. Semeie intenções ligadas a estudos, espiritualidade e tudo o que pode ampliar sua visão de vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.