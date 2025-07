Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (23/7)

A quarta-feira amanhece com a conjunção entre Lua e Júpiter, dilatando nossos sentimentos. Emoções ganham proporção maior, tanto para o entusiasmo quanto para os incômodos. É como se o coração falasse mais alto — e também mais forte.



O Sol segue seu caminho por Leão, seu domicílio, e nos energiza com vitalidade, presença e vontade de sermos quem somos. Que tal refletir hoje sobre seu signo solar? Esse Sol que te habita fala do caminho que sua alma escolheu trilhar nessa existência. Quando o céu se ilumina por Leão, ele projeta luz sobre o seu próprio Sol de nascimento. Estamos sendo convidados a nos desenvolver como indivíduos. Não para sermos melhores que os outros, mas para sermos inteiros.

No campo dos relacionamentos, o dia pede atenção. Vênus em tensão com Marte revela que alguma coisa precisa ser ajustada. Relações amorosas, de trabalho ou amizades podem passar por um atrito. A comunicação pode falhar. Mal-entendidos se tornam espelhos de algo mais profundo. A dica? Olhe também para si. Às vezes, o que nos incomoda no outro é uma ponta solta em nós.



Use a energia leonina para se posicionar com coragem, mas sem ferir. Hoje, a lupa está sobre os afetos. O que você precisa dizer, ajustar ou libertar?

Signo de Capricórnio hoje

O céu te convida a mergulhar nas emoções. Com Lua e Júpiter em Câncer, seus vínculos ficam mais intensos. Sol em Leão ilumina suas transformações internas — é hora de soltar o que já não serve. A tensão entre Marte e Vênus pode gerar conflitos sobre intimidade e rotina. Fale sobre o que sente sem racionalizar demais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.