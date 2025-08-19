Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (19/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga
Zoeira
horóscopo de capricórnio
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de capricórnio

O dia amanhece delicado. A Lua em quadratura com Marte pode deixar os ânimos exaltados e trazer um cansaço ou irritação. A madrugada pode ter sido agitada, até mesmo nos seus sonhos. Se você sente que algo está fora do lugar, respire: hoje o maior aprendizado é que ninguém pode caminhar por você. É só no agora que a vida se transforma.
Ao longo do dia, a Lua se une a Júpiter em Câncer, abrindo um portal de sabedoria emocional. É hora de se aproximar do seu lado feminino — acolhedor, intuitivo, cuidador. Todos carregamos essa energia, mesmo quem acha que não tem nada de “sensível”. O dia é medicinal: limpe sua casa, organize o que está parado, cuide da alimentação, beba bastante água, permita-se chorar se for preciso. A cura vem quando você honra suas águas internas.

Signo de Capricórnio hoje

Sua área dos relacionamentos está em foco. Ofereça apoio, mas também receba. Conversas honestas e trocas afetivas podem renovar vínculos importantes. O equilíbrio nasce no diálogo.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

