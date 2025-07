Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (19/7)

A Lua segue firme no signo de Touro e forma uma quadratura com Mercúrio retrógrado em Leão logo cedo. Palavras atravessadas, mal-entendidos e conversas mal interpretadas podem abrir feridas antigas — então respire fundo antes de responder. Nem tudo precisa ser dito de imediato.



Pode ser um bom dia para observar seus apegos: o que você insiste em manter, mesmo sabendo que já não faz sentido? O céu pede humildade, escuta e revisão.



Mais tarde, a Lua se harmoniza com Marte, e isso ajuda a canalizar a energia para ações práticas. Organize sua casa, cuide de algo que precisa de atenção, simplifique pendências. Um sábado produtivo pode ser terapêutico.



Dica para o sábado:

→ Evite conversas impulsivas.

→ Reorganize algo que está bagunçado.

→ Faça algo com as mãos: cozinhe, limpe, escreva, plante.

→ E lembre-se: desacelerar também é uma forma de sabedoria.

Signo de Capricórnio hoje

A tendência é querer que tudo saia do seu jeito hoje — mas talvez isso gere atrito com quem pensa diferente. Cuidado para não impor sua visão sem escutar. Use a energia do dia para canalizar em algo criativo ou prazeroso.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.