Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (8/7)

Muitas ideias circulando, conversas abertas, novos caminhos mentais se abrindo. Mas o céu pede: organize. A Lua em Sagitário quer expansão, mas encontra tensões com os Nodos Lunares — há uma encruzilhada entre o passado e o futuro, entre a sensibilidade e a praticidade.

Você está construindo algo com sentido ou só preenchendo o tempo?

Lembre-se: estamos no meio de uma lunação que fala de raízes, pertencimento e nutrição emocional.

Hoje, talvez você precise diminuir o ritmo para escutar o que realmente importa.

Signo de Câncer hoje

Hoje, o foco está na rotina, no cuidado com o corpo, na saúde e na organização do trabalho. Mas cuidado com o excesso de crítica. É tempo de criar rotinas mais afetivas e respeitar seus próprios ritmos — sem se cobrar tanto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.