Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (6/7)

Você já se sentiu dividido entre querer romper com tudo e, ao mesmo tempo, saber que precisa manter a compostura? Hoje é um desses dias. A Lua em Escorpião se opõe a Urano, ativando tensões internas e desconfortos que vêm à tona logo pela manhã. Emoções intensas, impulsos de libertação, sensação de limite… algo dentro de você quer mudar, mas não sabe como — ou teme as consequências. A boa notícia é que o céu também oferece pontes de maturidade e inspiração: Vênus faz sextil com Saturno e Netuno, nos lembrando que amor de verdade é aquele que tem estrutura e imaginação. Se há entrega, que seja com responsabilidade. Se há afeto, que também haja respeito pelo tempo do outro (e o seu).



Às 19h, a Lua entra em Sagitário, aliviando um pouco o clima denso do dia. Pode surgir vontade de sair, respirar novos ares, conversar sobre outros mundos, ampliar a mente e o espírito. Mas cuidado com os exageros ou com o impulso de fugir antes de resolver.



O céu de hoje reforça a energia de transformação profunda nos relacionamentos. Há um chamado para agir com diplomacia, mas também com coragem para enfrentar os conflitos que vêm sendo varridos para debaixo do tapete.



Dicas para o dia:

Respire antes de reagir: o incômodo pode vir, mas ele pode te mostrar algo que precisa ser visto.

Tenha conversas maduras: relações verdadeiras crescem quando há disposição para ouvir e rever.

Cultive sua autenticidade: não é hora de se esconder para agradar.

Confie no processo de transformação: ele pode doer, mas também pode libertar.

No fim do dia, tudo pode fazer sentido. E o que parecia crise, pode se tornar crescimento.

Signo de Câncer hoje

O céu de hoje te pede responsabilidade afetiva. Nem tudo é sobre o que o outro fez ou deixou de fazer. Assuma seu papel com carinho e maturidade, e a relação pode renascer mais verdadeira.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.